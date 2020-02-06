香港零售管理協會今日發表新聞稿，呼籲店舖業主與零售業同行， 調整租金收取制度，竭力履行社會責任，建議店舖業主履行社會責任，向租戶提供下租金舒緩，為期六個月。

零售協會建議，全港店舖業主取消收取固定租金，改為以營業額按百份比抽成、以及取消收取管理費、推廣費及冷氣費。至於一向只收取固定租金的街舖，可參考零售商生意下跌的幅度作租金調整，由2月起採取以上措施，為期六個月，並因應疫情發展，業主與租戶再酌情商議未來的租金安排。

該會指出，會員普遍預計2至3月生意仍會下跌四至六成，中小企店舖將率先成為重災區，連鎖店面重大困難亦未必可以倖免。如果零售業未能得到 及時適切的支援，將會出現大型結業潮，香港的經濟會進一步受到沈重打擊。

該會續指，香港零售店舖的固定租金一直均處於極高水平，反映過去零售顧客流量暢旺的情況，但現已今非昔比，在現時極度惡劣的市道下，按營業額抽成，應該是一個比較公平和合理的租金計算方式。 協會續指，現時零售及飲食業唯一可以繼續營運的是減低租金成本，懇請店舖業主協助業界撐過難關，共同攜手為香港的經濟及保就業出一分力。