穆迪：本地零售及收租股受短期零售衝擊輕微
文章日期：2020年2月6日 16:12
評級機構穆迪發表研究報告指出，受累於新型冠狀病毒爆發、去年社運的後遺影響及宏觀經濟條件不利等因素，然而相信本地收租股抗跌力強，即使本港零售額在今年上半年將減少20％至25％，包括經營SOGO百貨的利福集團（1212）及持有國泰航空（0293）的太古集團（0019）在內其10間的企業，其2020財年的EBITDA與去年同期相比，不會跌超過10％。
同一時間，穆迪預計本港2019年的實際GDP將下跌1.3％，而2020年則跌1.2％。
穆迪認為，在港擁有大量零售業務及商場的集團更容易受到疫情的影響，進一步削弱收益，當中點名提到經營SOGO百貨的利福集團（1212）及持有國泰航空（0293）的太古集團（0019）。
穆迪解釋，如果疫情在未來3至6個月之內停止，對零售及旅遊相關的集團的信用評級影響有限，並強調相關公司大多在港有穩定業務，如投資商廈物業，具有穩健的流動性及財務指標。另一方面，穆迪認為包括希慎興業（0014）、領展（0823）在內等10間獲得“穩定”評級的房地產公司，由於旗下商場租約到期日長短不一，以及銷售租金（Turnover Rent）較為謹慎，為相關集團的租務收入提供保障，免受短期零售衝擊的影響。