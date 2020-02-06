武漢肺炎疫情衝擊商品交易，彭博社引述消息報道，中海油（0883）今日宣布對部分天然氣合約啟用「不可抗力條款」（Force Majeure clause），對部分供應商已表明暫時不會接收天然氣。據報道，中海油為目前所知啟動該條款的首間公司。中海油未有對詢問作出回應。

國際貿易市場合約中的「不可抗力條款」，往往是指因天災人禍引起的意外事故而導致雙方義務不能履行，如暴風、水災、戰爭等情況。部分情況下，雙方可取消合約或延遲交貨，啟用「條款」後，亦可免除賣方未能按時交貨本應負上的責任。

中海油供應商包括澳洲石油天然氣生產公司伍德塞德（Woodside Petroleum）、荷蘭皇家蜆殼（Royal Dutch Shell）及道達爾（Total SA）。報道指，伍德塞德回覆稱正密切留意（疫情）對市場的潛在影響。中國上周曾表示，將對被迫在國際貿易中啟用「不可抗力條款」的內地公司提供援助。

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