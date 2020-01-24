【武漢肺炎】澳門賭場停業 惠譽：全行損失117億元
文章日期：2020年2月6日 12:55
惠譽公告，澳門賭場停業兩周，將令整個市場損失15億美元(約117億港元)收入，對賭場營運商的現金流構成重大影響，並預計全年澳門博彩收入將倒退。
該評級機構指出，澳門賭場營運商財務狀況良好，亦沒有即將到期的債務，可消化現金流受損的影響。不過，按新型冠狀病毒爆發前濠江每天約1億美元的收入計算，停業15天相當於整個賭業少收15億美元。
惠譽預計，全年澳門博彩收入將倒退，但在新型冠狀病毒全面影響變得更加清晰之前，難以判定收入跌幅。
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