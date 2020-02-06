武漢肺炎疫情嚴峻，有傳媒引述香港會計專業人員協會指華南城（1668）控股及另一公司要求同事如期往內地岀差。華南城今日澄清指，注意到報導，並提及華南城未有對該會的查詢出作出回應。惟公司表示未有收到該會曾經提出查詢;公司駐港辦公室的全體員工，當中並沒有人曾登記成為香港會計專業人員協會會員，同時公司於本年春節後，沒有派任何香港辨公室員工到內地出差，或提出相關要求。

華南城又表示，公司十分重視員工及其家人的健康和福祉，在春節後，如香港辨公室員工需要與內地人員進行溝通，皆以電話，電郵或視像會議進行。

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