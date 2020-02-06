莎莎國際（0178）公布今年新春期間（1月25日至31日）港澳銷售數據。期內，香港及澳門未經審核之最新零售業務銷售表現遜色，較去年急挫76.9%，同店銷售亦下跌75.5%。

本港零售銷售較去年急降77.9%，中港旅客交易平均金額則分別下跌14.5%及25.6%，加上消費金額較高的內客佔營業額的佔比大幅度下降，以致整體交易平均金額下降51.5%。

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澳門零售銷售表現與香港相若，較去年跌73.4%，主要由於整體交易量下跌近七成所致，其中，內地客大幅下降76.5%，本地客則跌29.4%。

集團指，將大幅度加強減省成本的措施，以減少虧損，包括縮減香港店舖網絡、減低員工成本及降低庫存，而全體執行董事亦將率先減薪75%三個月，作為新一輪降低成本方案的第一步。

鑑於香港及澳門目前對控制新型冠狀病毒擴散的力度持續加強，嚴重影響人流，集團將密切審視市場情況，適時調整產品策略，全球搜羅目前市面嚴重短缺的口罩及消毒產品，並以合理價錢發售，以緩解顧客當務需要。

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