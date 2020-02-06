恒指中午升525點，收報27312點，成交金額673億元。杜指大升超過400點，新藥瑞德韋西開始臨床試驗，中方醫療團隊也陸續找到能抑制新形冠狀病毒的藥物，市場提前進入後疫情階段，資金由側重科技股轉為低殘的舊經濟股，昨日杜指大漲之下，納指反而一度倒跌，近期強勢的股份如微軟、亞馬遜、萬事達卡等都出現回吐。

港股這邊亦出現同樣情況，今早表現最佳的是石油股、中移動（0941）、中資金融股、航空股、濠賭股等，科技股以芯片股最強，中芯（0981）再漲1.91%。騰訊（0700）繼續努挑戰400元關口，阿里（9988）及美團（3690）則在216元及101元水平牛皮。今市急升後，恒指已回升至農曆新年假期復市後的水平，始終疫情尚未結束，後市會較波動。現在就看看能否補回裂口。

當前很多股份估值都低殘，但復蘇需時，入市低撈者多抱博反彈心態，除非真的能中長線持有，短炒較易出現衝高回落。從既值博又能較放心持有的，可能是投資者都避之則吉的本地地產股。接連受到社會運動和疫情衝擊，本港樓價確實開始下降，近期降幅約5%左右。而政府防疫政策和措施如此「神奇」，本港正進入社區爆發階段，未來2至4個星期情況會相當嚴竣。但這已廣為市場所知，而地產股股價多能守住過去半年低位。若這是兩大負面因素後的低位，則後市反彈空間應有5%至10%，而今早也普遍升2%，更勝大市。

退一步看，在供不應求下樓價很難大跌，但地產股股價多較資產淨值折讓達到50%甚至更多，充份反映悲觀情緒，股息率全部都有4%至5%，彈不起也能收息。新地（0016）反彈力度較強，會是首選。

張兆聰

明報首席評論員