【港股午市】恒指半日升525點 藍籌全升 留意午後貿易股表現
文章日期：2020年2月6日 12:34
港股反彈，高開387點後最多升534點，半日升525點或1.96%，報27312點，成交金額673億元；國指升217點或2.07%，報10711點。
50隻藍籌全線上升，中信（0267）升5.18%，收報9.34元，是升幅最大的藍籌，而升幅最細的是申洲國際（2313）升0.28%，收報108.7元。建行（0939）升2.11%，收報6.28元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點。
中央下發一號文件，繼續強調「全面小康」，內銀內險內房股炒上，工行（1398）升2.06%，收報5.45元；建行（0939）升2.11%，收報6.28元；交行（3328）升1.4%，收報5.08元；中行（3988）升2.28%，收報3.14元；平保（2318）升1.78%，收報91.55元；中人壽（2628）升2.83%，收報19.62元；潤地（1109）升2.79%，收報34.95元；碧桂園（2007）升1.97%，收報10.36元；中海外（0688）升3.24%，收報27.05元。
半日收市後，內地公布下調美國商品關稅，貿易股半日向上，萬洲（0288）升1.7%，收報7.79元；申洲國際（2313）升0.28%，收報108.7元；創科實業（0669）升2.94%，收報66.55元；瑞聲（2018）升1.98%，收報59.1元；舜宇（2382）升0.38%，收報131.5元。
松齡護老（1989）公布，大股東向鄧成波及其子出售52%公司股份，相當於每股1.647元(較前收市價0.8元，溢價約105.8%)。曾升最多92.5%，高見1.54元，半日收報1.5元，升87.5%。
歌禮製藥（1672）公布，旗下兩款藥物開展治療武漢肺炎的臨床研究。歌禮製藥曾升最多23.7%，半日收報4.51元，升11.6%。
武漢肺炎影響減少航班班次，但航空股仍向上，國航（0753）收報6.66元，升3.26%；南航（1055）收報4.53元，升4.14%；東航（0670）收報3.64元，升4.6%；國泰（0293）收報10.44元，升2.76%。
本港市民搶日用品、口罩、消毒品，香港電視（1137）收報5元，升4.6%；日清食品（1475）收報7.13元，升4.85%；維他奶（0345）收報29.7元，升1.71%；金源米業（0677）收報0.68元，升4.62%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.51元，升7.37%。
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