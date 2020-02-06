千人冒寒風露宿街頭排隊買口罩的場面，肯定寫入香港史冊，或許大家在撲口罩的時候，已完全放棄靠政府協調的念頭（畢竟這想法太不切實際了），不過該問的還是要問，政務司長張建宗上月底信誓旦旦地說，已促成800萬個口罩運到香港作零售，又正安排2400萬個口罩供港零售，這些口罩去了哪裏呢？抑或逾3000萬個口罩已成為另一個「八萬五」？

邱騰華會晤 與會者覺得成了「咖哩啡」

要探討這個問題，先從3000萬個口罩的源頭說起。本港出現首宗確診武漢肺炎，正值新春前夕，林鄭仍在瑞士吃點心「宣傳香港」，港人則瞬間陷入瘋搶口罩模式。來到1月29日，即年初五打工仔復工的日子，政府宣布，商務及經濟發展局和相關政府部門代表，與本地商會和零售業界代表會面，「了解本港口罩的供應情况和入口商與零售商所遇到的困難，期望能提供協助」。

至於會議的具體內容，政府並沒有公布。為什麼？因為會議根本沒有具體內容。有與會者講，這個由商經局長邱騰華主導的會議，「有佢講冇人講」，會上邱騰華先重申林鄭之前一天做了什麼功夫，又強調封關「無效」，因為在商言商封了關沒法做生意云云，最後又說海關已派多人到港九新界巡邏，有沒有黑心商店坐地起價、囤積居奇等。至於邱局長如何從這個單向的會議上，「了解本港口罩的供應情况和入口商與零售商所遇到的困難」，天曉得，而與會者只感覺自己似來做一場「咖哩啡」。

疑似摸底探供應 公布數據當政績

至翌日即1月30日，張建宗傍晚見記者，表示政府關注口罩供應問題，本月至今政府已從全球購買500萬個口罩，並與內地保持聯繫，已促成800萬個口罩運到香港作零售，相信陸續應市。本港海關另正安排2400萬個口罩供港零售，正在運輸、清關過程中。

對於張建宗一口氣拋出一堆數據，有與會的零售界表示不明所以，「何謂促成800萬個口罩到港販賣，是政府幫零售商買單？我們會上沒有收到通知喎！另外的2400萬個口罩又從何而來？」整個會議似乎就是政府先向零售商「摸底」，探聽有多少口罩在付運途中，然後臉不紅氣不喘、慷他人之慨地當作政績對外公布。說得再難聽點，根本高官們集體確診「作狀病毒」，作個狀開幾個會、發幾十個新聞稿，便算恪守職責，舒舒服服出糧收幾十萬月薪了。

作狀覓地變靠「揼心口」

不要以為現政府的「作狀病毒」是由新型冠狀病毒誘發的，這種作狀套路，由來已久。遠的不說，特首林鄭月娥去年10月於施政報告中提出，目標未來3年提供1萬伙過渡房屋單位，又透過消息人士放風，已覓得約30幅土地。結果在政府作狀一輪覓地後，終於靠「揼心口」讓發展商捐地借地，達成目標了。可惡的是今次政府作狀借零售商過橋後，仍未解決一罩難求的情况，香港人，還是自求多福吧。

[李曉佳 財經澡堂]