新型冠狀病毒疫情肆虐中國，美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)表示，如果疫情削弱中國依據貿易協議增購美國農產品的能力，美國必須寬容。

根據美、中兩國於1月中簽訂的第一階段貿易協議，中國承諾在2017年採購240億美元(約1872億港元)的基礎上，2020年最少再增購125億美元(約975億港元)美國農產品，2021年至少增購195億美元(約1521億港元)。不過，新冠狀病毒疫情正威脅中國經濟增長，市場懷疑，中國能否兌現到2020年購買365億美元(約2847億港元)美國農產品的承諾。

珀杜說，如果中方真的設法努力達成協議，只是疫情徹底擊垮經濟，美方對此必須理解，惟稱他不是承擔協議條款執行任務的政府團隊的一員，亦並未說明美國需要如何調整預期。

根據協議內容，包括一項允許延期的災難條款，但中國政府尚未正式觸發此條款：「如果出現雙方均無法控制的自然災害或其他不可預見事件，導致一方無法按時履行協議責任，雙方應當加以討論」。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)早前示，疫情將推遲中美第一階段貿易協議將帶來美國對華出口激增的情況。

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