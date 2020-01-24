美股創新高，中央下發一號文件，繼續強調「全面小康」，雖與近日普遍經濟師的預測有所出入，但無阻港股今早高開387點或1.45%，報27174點，成交金額22億元；國指今早高開150點或1.44%，報10644點。

50隻藍籌當中有49隻上升，其中，中海油（0883）升3.5%，報12.42元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.48%，報398元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。而無升跌的是蒙牛（2319），報30.4元。

松齡護老（1989）公布，大股東向鄧成波及其子出售52%公司股份，相當於每股1.647元(較前收市價0.8元，溢價約105.8%)。開市報1.5元，升87.5%。

LVMH集團旗下品牌Fendi位於九倉置業（1997）旗下時代廣場分店有一名員工的家人確診武漢肺炎，該分店今日未有開門營業，同商場的謝瑞麟（0417）分店亦暫停營業。時代廣場指出，為安全起見已進行全面徹底清潔和消毒工作，商場由1月7日起已全面加強衛生安排。九倉升1.62%，報40.85元；謝瑞麟開市報1.11元，無升跌。

北水昨日湧入港股，掃內銀、騰訊、小米（1810）、中芯（0981）和美團（3690）。內銀藍籌全升，小米開市報12.9元，升2.06%；中芯開市報16.98元，升1.07%；美團（3690）開市報100.5元，升1.01%。

嚐·高美集團（8371）發盈喜，不過，集團同時披露，隨著最近冠狀病毒的爆發，在過去一周收入急劇下降，估計收入在未來幾個月可能會下降。開市報0.83元，無升跌。

恒隆地產（0101）宣布，因應武漢肺炎疫情，會向內地商場租户提供三星期租金減半，亦在香港方面，延續下半年因應社會事件而提供租金寬減措施。恒隆地產升1.22%，報16.66元。

歌禮製藥（1672）公布，旗下兩款藥物開展治療武漢肺炎的臨床研究。歌禮製藥開市報4.7元，升16.34%。

內房廣州富力（2777）公布，今年一月的月內權益合約銷售總金額約為61.8億元人民幣（下同），較去年同期的68.9億元按年跌一成。開市報12.08元，升0.83%。