美股反彈創新高，港股ADR亦升213點或0.79%，報27000點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.63%，折合報394.67元；匯控（0005）升1.08%，折合報57.42元；建行（0939）升0.67%，折合報6.19元。

今日焦點股份可留意：

松齡護老（1989）公布，大股東向鄧成波及其子出售52%公司股份，相當於每股1.647元(較前收市價0.8元，溢價約105.8%)。

中央下發一號文件，繼續強調「全面小康」，但與近日普遍經濟師的預測有所出入。

LVMH集團旗下品牌Fendi位於九倉置業（1997）旗下時代廣場分店有一名員工的家人確診武漢肺炎，該分店今日未有開門營業，同商場的謝瑞麟（0417）分店亦暫停營業。時代廣場指出，為安全起見已進行全面徹底清潔和消毒工作，商場由1月7日起已全面加強衛生安排。留意九倉、謝瑞麟。

北水昨日湧入港股，掃內銀、騰訊、小米（1810）、中芯（0981）和美團（3690）。

嚐·高美集團（8371）發盈喜，不過，集團同時披露，隨著最近冠狀病毒的爆發，在過去一周收入急劇下降，估計收入在未來幾個月可能會下降。

恒隆地產（0101）宣布，因應武漢肺炎疫情，會向內地商場租户提供三星期租金減半，亦在香港方面，延續下半年因應社會事件而提供租金寬減措施。

歌禮製藥（1672）公布，旗下兩款藥物開展治療武漢肺炎的臨床研究。

內房廣州富力（2777）公布，今年一月的月內權益合約銷售總金額約為61.8億元人民幣（下同），較去年同期的68.9億元按年跌一成。