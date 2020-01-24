市場樂觀預期武漢肺炎疫情對經濟的衝擊將降到最低，美國國債下跌，美股向上，納指更創新高，高見9574點，而道指在高開241點後，最多升501點。不過世界衛生組織後來表示，尚無經證明的療法。而受到武漢病毒研究所申請瑞德西韋(remdesivir)專利的影響，研發瑞德西韋的吉利德股價下挫。

道瓊斯工業平均指數收漲483點，升幅1.68%，報29290點。標普500指數收漲37點，升幅1.13%，報3334點。納斯達克綜合指數收漲40點，或0.43%，報9508點。

聯合健康升5.3%，報295.73美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻100點，而迪士尼跌2.32%，報141.37元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報321.45元，升0.81%，谷歌母公司Alphabet收市報1446.05元，升0.04%，亞馬遜收市報2039.87元，跌0.47%，Facebook收市報210.11元，升0.13%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.24%，報423點。德國DAX指數收漲1.49%，報13478點；法國CAC 40指數漲0.85%，報5985點；英國富時100指數收漲0.58%，報7482點。