一場絕大部分外人也不看好的婚姻，結局真的是離婚收場，十分唏噓，講的是莎莎太子女郭詩雅與李柱銘兒子李祖詒，政商界流傳兩人早已離婚，日前女主角終於打破沉默，公開承認離婚一事，本欄確實無意討論別人家事，但也想跟各位回顧一下，莎莎的愛國往事。

李柱銘黃到金，莎莎則藍到黑，結成姻親以來，一直也是藍絲富豪圈的茶餘飯後話題，至少筆者也聽過不下三個有名有姓的富豪，對這場婚姻說三道四。

不過任爾東西南北風，莎莎愛國你不懂，郭少明對中國的熱情，當然不是沒有原因，眾所周知，郭少明本來只是一個維修咪錶、在隧道收費的公務員，全靠坐上「阿爺送大禮」快車，成功晉身億萬富豪之列。

莎莎是內地自由行的最大受益者之一，翻查報道，他在2004年被形容時常「手戴的Cartier名錶；出入乘坐寶馬七系、賓利等過百萬元名車；還是身旁郭太指頭上炫目的逾十卡鑽戒，都盡顯貴氣」、「平時愛賽馬、打麻雀」，十多年來非常風騷。

又好像在2018年，就透過公司股權轉讓方式，以天價1.05億元購入中半山豪宅帝景園2680呎單位，創下帝景園銀碼及呎價新高紀錄；也開始拓展其他生意，例如家族公司耀創國際（YCI），專門負責家族地產投資，去年3月幼子接受訪問，就揚言要斥資約5億元入市掃貨，收購香港、英國的非住宅物業。

所以不難理解，郭少明為何過去多年一直甘願幫港出聲，真金白銀於香港營造歌舞昇平的景象，譬如幾年前莎莎老闆就出錢力，同一班餐飲、旅遊、零售老闆級人馬，搞咗一個叫「We Like HK」嘅Facebook Page，揮金霍土大賣廣告，表面以大量吃喝玩樂資訊作招徠，背後目的原來是要緩和香港人的不滿情緒。

商人要討好政權，無可厚非，但最忌做牆頭草，去年在反送中風波，突然在Facebook發帖要與「低級藍」化妝師Gary Chung割席，聲稱「莎莎與Gary Chung自2019年3月開始沒有任何合作關係，特此聲明」。

今次女兒與李柱銘兒子離婚，郭少明以後或者可以更全力擁抱藍色經濟圈，不過，前題是要捱得過今次反送中、武漢肺炎帶來的衝擊，單靠關30間店、裁員、撤出新加坡，真能夠救得到莎莎？過份依賴內地的後果是甚麼？本欄拭目以待。

大灣區國舅

http://fb.com/royal.bro.in.law

其他觀點