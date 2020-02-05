經營牛氣、品越等12個餐廳品牌的嚐·高美集團（8371）發盈喜，指截至2019年底的首三季收入按年增長超過 30%，首三季淨利潤及股東應佔利潤增長超過55%。不過，集團同時披露，隨著最近冠狀病毒的爆發，在過去一周收入急劇下降，估計收入在未來幾個月可能會下降。

集團又提到由於本港目前動盪的直接結果，同期未營業的餐廳外的收益按年顯著減少。按年相比，第三季同期餐廳收益減少15%。

集團指，儘管與2019年10月和11月相比，2019年12月的未經審核初步收益數字有所改善，同期餐廳於 2019 年 12 月的同比收入卻有所下降。2020年1月未經審核初步業績與2019年12月大致相同，但隨著最近冠狀病毒的爆發，在過去一周中的收入急劇下降，並估計集團收入在未來幾個月可能會下降。

有關盈喜，集團指截至2019年底的首三季主要因期間開始更多餐廳及去年開業餐廳於期間貢獻了完整九個月的營業額，人均消費增加及改善整體成本控制。

嚐‧高美今日升5.06%，報0.83元。

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