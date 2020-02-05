【武漢肺炎】謝瑞麟指配合抗疫 時代廣場分店停業
文章日期：2020年2月5日 17:38
謝瑞麟（0417）位於九倉置業（1997）旗下時代廣場的分店貼出告示，指為配合全城抗疫，集團採取相應措施，以減低新型冠狀病毒對員工及客戶的威脅，部分分店會暫停營業，而銅鑼灣仍有另外兩間分店提供服務。本報已向謝瑞麟查詢分店暫停營業情況，暫未有回覆。
今日網上有消息傳出，LVMH集團旗下品牌Fendi位於時代廣場分店有一名員工的家人確診，根據網上流傳的照片，該分店今日亦未有開門營業。
謝瑞麟指出，為配合全城抗疫及保障員工及客戶健康，一直積極採取相應的預防措施，因此適時靈活調配前線員工工作情況，而暫停部分分店營業。集團會密切留意疫情發展狀況，如有需要，會進一步作出適時調整。
根據集團資料，截至去年12月底止，其在港澳共經營35間分店。謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀同為香港零售管理協會主席，其昨日於電話會議指出，有商戶反映，由於部分員工在農曆新年期間曾到訪內地，須家居隔離14天，人手不足下，2月及3月將會縮減營業時間，並會減少分店數目以控制成本。
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