新型冠狀病毒持續擴散，國泰昨宣布今日起停飛大部分內地航線，多個國家亦已對中國旅客或曾到訪中國的旅客實施「封關」限制，部份更覆蓋持香港特區護照旅客。美聯金融集團營運及銷售董事梁柏基表示，現時絕大部份旅遊保，都不保障因封關而導致行程取消（包括機票及酒店）的費用，即如受保人前往的目的地實施入境限制是不受保障；至於有關航線停飛，有關賠償則要視乎各航空公司的安排，同時建議市民「越早買保險越好」。

目前本港仍有不少企業員工需要前往內地或外地公幹。美聯金融集團營運及銷售董事梁柏基表示，目前新購買的旅遊保險，以及一般企業提供的勞工保險，絕大部分均不會為感染新型肺炎提供任何額外保障，建議「打工仔」要及早購買適合的醫療保險。

現時市面已最少有10家保險公司，針對疫情推出額外醫療保障。梁柏基表示，市場現有保險公司已於1月下旬推出少量保障新型肺炎的醫保，新舊客戶只要於4月30日前購買，可獲得額外保障，建議市民盡快把握最後「85天黃金期」購買保障。

他續指，有關產品適用於醫療及危疾保險、個人壽險及團體保險，或任何個人保單，而市面上9成保險公司亦會就不幸感染新型肺炎作現金賠償，但未有透露哪些保險公司，又指最近兩周就新型肺炎保險的查詢上升約2至3成。