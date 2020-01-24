武漢肺炎肆虐，不乏市民留在家中，「過江龍」外賣App foodpanda香港市場部主管Alex Law表示，新年期間外賣訂單數目錄得按年3倍增長，而新年假期後，平台需求較平日高出5成，但難以估計今次肺炎事件的實際帶動作用。問及有對手開始向餐廳及顧客收取平台使用費，Alex直言，暫時未有考慮，反而會增加資源在不同市場推廣活動，包括用戶優惠，希望擴大需求兼培養用戶習慣。他補充，外賣平台可有不同商業模式，例如聯同餐廳推出消費優惠，收取類似廣告費。

Alex表示，截至去年底foodpanda平台約有7000間餐廳及4000位配送員，期望年底前分別增加70%及1倍。活躍用戶及用戶平均月訂單（monthly orders per customer）均增加1倍。他表示，香港約2萬個飲食牌照，餐廳伙伴數目仍有增長空間。今年會加強招聘步兵外賣員，但不肯透露會否增加步兵薪金補貼。

foodpanda今日正式推出生活超市服務，宣布OK便利店亦會進駐其網絡。foodpanda 香港生活雜貨部主管Jeremy Wong 表示，服務已試運3個月，平均每周訂單增長2倍，當中以零食、罐裝啤酒及樽裝水最受歡迎，每周增長率達7倍。現時約有1000間店舖進駐pandamart，售賣1.4萬款商品，期望年底前有3000間店舖接入平台，提供超過5.5萬款產品，並24小時提供全港18區送遞服務。

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