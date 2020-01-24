港股午後曾跌穿上午低位，隨後表現回穩，全市逾千隻股份向上。恒指連升三日，高位見26926點，收市升110點或0.42%，報26786點，連升三日，成交金額1337億元；國指同步走高，埋單升58點或0.56%，報10493點。

建行（0939）領漲大市，收升1.15%，收報6.15元，貢獻恒指22點。藍籌中以石藥（1093）表現最好，其處方藥阿比多爾獲建議納入武肺治療方案，利好股價上升，收市升4.47%，收報19.16元；其次為萬洲（0288），收市升2.82%，收報7.66元。舜宇（2382）全日表現最曳，收跌2.67%，收報131元。騰訊（0700）未能收復400元關口，跌0.2%，收報392.2元。

車股反彈，吉利汽車（0175）收報13.06元，升2.35%；比亞迪股份（1211）收報46.95元，升6.95%；華晨中國（1114）收報7.06元，升3.52%；廣汽集團（2238）收報8.43元，升3.69%；東風（0489）收報6元，升2.56%；長城汽車（2333）收報5.38元，升1.89%；北京汽車（1958）收報4.01元，升0.5%。

澳門暫停賭場營業半個月，濠賭股個別發展。新濠國際發展（0200）收報16.94元，跌1.05%；美高梅中國（2282）收報10.82元，升0.93%；澳博控股（0880）收報8.69元，跌1.25%；永利澳門（1128）收報16.92元，升2.55%；銀河娛樂（0027）收報52.9元，升1.93%；金沙中國（1928）收報37.7元，升1.21%。

內房股方面，碧桂園（2007）1月售樓表現遜去年，埋單跌0.39%，收報10.16元；龍光（3380）月賣樓收入增四成，收市跌0.48%，報12.42元。

日清食品（1475）首9月溢利升25%，收市報6.8元，升4.78%。

國泰（0293）向全體員工推三周無薪假，收報10.16元，升2.73%。