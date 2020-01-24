昨日本港一名25歲男子確診新型冠狀病毒，為本港確診病例中最年輕一人。今日網上有傳言指，該男子為本港電訊公司中移動香港員工，在葵涌九龍貿易中心工作（KCC），截至前日仍然有上班，九龍貿易中心的寫字樓服務處今日凌晨已消毒清潔公眾地方及設施，並協助業戶清潔消毒單位，今日該寫字樓仍然有開放，但服務處有安排人手在入口處為訪客量體溫。

中移動香港回覆，公司確認昨日有員工初步確診感染新型冠狀病毒，該員工在葵涌辦公室上班，現正接受隔離治療，情況良好。公司已上報衛生署衛生防護中心並遵循其指示跟進，亦已委託專業公司為辦公室作全面清潔消毒。

中移動香港又指，公司在新春前後都有發出指引，減低風險，包括向員工派發口罩，規定所有員工上班時必須佩戴口罩；每天為員工量度體溫，一旦發現體溫偏高，必須立即求醫，自我隔離；春節假期期間曾返回內地的員工、居住內地的員工及有同住或密切接觸的家屬及親友曾返回內地的員工，需留在家居辦公等。

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