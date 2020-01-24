恒指高開193點曾經倒跌，但很快回升，最多升250點，逼近27000點回順，半日收報26814點，升138點或0.52%；國指升0.81%。大市半日成交752億元，成交暢旺。

美國電動車Tesla繼續大漲，相關概念股贛鋒鋰業（1772）升超過兩成，比亞迪股份（1211）升一成，洛鉬（3993）升近一成。連帶汽車股吉利（0175）亦升近3%。科網股向好，瑞聲（2018）升逾3%，中芯（0981）升逾半成。濠賭股反彈，金沙中國（1928）升逾3%。教育股、物業管理、工業股表現偏強。

市場繼續圍繞著幾個主題，如5G、科網、醫藥、Tesla、物管等炒作，儘管有部分大跌低殘股有反彈，但未必可以持久。5G建設及衍生產品均對半導體造成大量需求，中線亦有利半導體設備股ASM太平洋（0522），該股今早跟隨半導體股上揚，升逾4%。

不過，半導體行業經過去年大幅倒退後，至今復蘇速度並不明顯，以至ASM的股價表現相當落後，中線要有待更強勁數據支持股價向上突破。短線而言，ASM收復50天線，惟逼近20天線約113元會有阻力，後市有機會在100元上震盪，宜待低位吸納。

劉思明

明報資深評論員