武漢肺炎肆虐重創旅遊相關行業。迪士尼集團昨晚公布截止去年12月首季業績時，首席財務長Christine McCarthy透露，估計受到武漢肺炎疫情打擊，香港及上海迪士尼今年首季將損失1.75億美元（折合約13.65億港元），對集團第二財季和全年業績帶來負面衝擊。

Christine McCarthy指出，傳統上因農曆新年關係，香港與上海園區在本季是最旺季節，但現時因疫情而要關閉。按照兩地迪士尼樂園因疫情關閉兩個月作基準，估計本季財務影響預測是1.75億美元，其中上海園區的損失是1.35億美元（約10.53億港元），香港園區損失則是4000萬美元（約3.12億港元）。

由於迪士尼早前已警告，香港迪士尼樂園受社會活動影響，預期今年首季經營收益將下挫1.05億美元（約8.19億港元），因此計及現在因疫情閉館的4000萬美元損失，香港迪士尼這一季的收入料大幅減少1.45億美元（約11.31億港元），而對上一季，香港迪士尼的收入已減少5500萬美元（約4.29億港元）。

Christine McCarthy表示，疫情對樂園造成的經濟衝擊，十分視乎關閉時間及何時恢復正常運作。不過，肺炎疫情不會影響美國迪士尼樂園的表現，因當地客源主要不是來自亞洲。

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