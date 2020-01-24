隔夜美股做好，港股今早跟隨高開，半日表現平穩，大市近千隻股份向上，恒指半日升138點或0.52%，報26814點，成交金額751億元；國指升84點或0.81%，報10519點。

建行（0939）領升，半日漲1.15%，收報6.15元，貢獻恒指22點。騰訊（0700）開市收復400元大關，惟半日未能守穩，中午微升0.31%，收報394.2元。阿里巴巴美股(BABA）隔晚抽升，阿里（9988）跟隨，半日收報216.8元，升1.69%。

藍籌股方面，瑞聲（2018）表現最好，半日升3.66%，收報59.5元；其次為石藥（1093），此前有報道指，阿比多爾、達蘆那韋能有效抑制新型冠狀病毒，而石藥和石四藥（2005）都有生產相關藥品，利好兩股表現。石藥升3.6%，收報19元；石四藥集團（2005）曾近升23%，創逾十年最大即市升幅，收報7.79元，升6.13%。另外，內需股疲軟，旺旺（0151）半日跌1.25%，收報6.34元，是表現最差的藍籌。

澳門暫停賭場營運半個月，濠賭股個別發展。新濠國際發展（0200）收報17.06元，跌0.35%；美高梅中國（2282）收報10.94元，升2.05%；澳博控股（0880）收報8.79元，跌0.11%；永利澳門（1128）收報17.14元，升3.88%；銀河娛樂（0027）收報52.85元，升1.83%；金沙中國（1928）收報38.2元，升2.55%。

特步（1368）昨日公布，截至去年12月底止季度，內地零售銷售按年增長超過兩成，同店銷售有低雙位數增長，半日收報3.59元，升4.67%。