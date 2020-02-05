武漢肺炎疫情蔓延，為免客戶未能及時繳交續保保費，保誠（2378）上周四延長指定壽險的保費寬限期，3月1日或之前到期的保費寬限獲延至90日。昨日宏利和富通亦延長寬限期至90日。近年有不少內地客戶來港購買醫療和危疾保單，有業內人士表示，不少內地客戶需要來港繳交保費續保，延長寬限期有助避免內地客戶因疫情交通受阻，未能來港繳費被斷單。

寬限最多90日 部分毋須申請

保費寬限期一般為30日，客戶保費到期後在這段時間內補繳保費，仍可維持保單生效，否則保單將會失效。保誠表示，保費到期日為1月1日至3月1日的所有指定壽險產品，包括大部分醫療及危疾保險，寬限期由現時的30日延長至90日，所有客戶適用。但就個別情况客戶或需要填寫及簽署補充資料表格，包括闡述逾期繳付續保費用原因。

宏利和富通昨日則將保費自1月1日至3月31日到期的保單，延長寬限期由30日增至90日。宏利表示，所有醫療、危疾、人壽儲蓄保單的個人保單可獲延長，客戶毋須申請，富通則指所有生效中的保單的寬限期皆會自動延長。

保監局：歡迎推適切便利客戶措施

保監局回覆本報查詢時表示，歡迎並鼓勵保險公司及中介人因應疫情，推出適切及便利客戶的措施。局方會繼續密切留意疫情的發展，並與保險業界保持緊密溝通。友邦（1299）則表示，該行設有31日的保單繳費寬限期，會因應客戶的個別情况考慮延長。安盛則指出，客戶因疫情繳交保費遇到困難，會提供個別協助。

為防止疫症蔓延，多個來往中港的交通和出入境關口關閉。恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，目前內地客戶來港不方便，延長寬限期有助避免客戶來不及來港繳費續保。保險比較平台10Life創辦人倫沛然則指出，疫症影響保險代理見客，部分保險顧客服務中心和銀行分行暫停，對香港客戶而言亦有需要延長保費寬限期。

[武漢肺炎]