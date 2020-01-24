IHS Markit公布，香港1月份採購經理指數(PMI)，由上月42.1升至46.8，顯示私營經濟的景氣度繼續下跌，但距離11月份的近期低位已經較遠，而跌速乃去年年中以來最慢。

1月份數據顯示，多個主要單項指標的跌勢已見緩和。新訂單、產出、出口、投入品採購量的跌幅皆見回落，而就業數據則靠穩。

企業表示，根本需求疲軟、貿易緊張、競爭壓力、嚴峻的經濟狀況等因素，繼續衝擊1月份銷售。 新增工作量已連續22個月萎縮，惟是月降幅已跌至6月份以來最慢。

此外，私營企業大幅減產，其跌幅已回落至去年年中以來最小。除銷情下滑以外，企業還認為減產與持續的政治及社會動盪有關。

香港私營企業新接出口業務的跌幅亦見收窄，情況與整體銷售的跌勢相若。1月份跌速雖回落至6個月最慢，但依然明顯。受訪業者透露，政治事件與貿易爭端繼續擠壓海外對港製商品與服務的需求。

根據1月份數據，整體投入成本明顯地進一步下降，乃多月以來第三度向下。綜觀而言，是月跌幅明顯，跌速創4年最快。

至於經營前景，企業仍不看好；業者因持續的政治事件、嚴峻的經濟狀況和貿易爭端而感到憂慮。

IHS Markit 首席經濟師Pollyanna De Lima 表示，最新的採購經理指數雖然顯示，持久的政治動盪繼續影響香港私營企業的經濟表現，但銷售、產出與投入品採購的跌速放緩，則尚算些許安慰。

Pollyanna De Lima 指，不少企業都迴避向員工開刀，使就業保持穩定，這點也值得鼓舞。整體開支進一步下降，為企業帶來了喘息機會，得以藉折扣策略催谷銷售。

Pollyanna De Lima 又指，令人憂慮的是，企業仍未看好未來一年的業務前景；若干業者相信政治逆風、社會動盪和貿易爭端，將繼續衝擊產出增長。IHS Markit 預測，2020年全年GDP收縮 0.4%。