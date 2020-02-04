【武漢肺炎】零售協會：行業進入「超級寒冬」
文章日期：2020年2月4日 18:57
武漢肺炎疫情近日快速擴散，香港零售管理協會主席謝邱安儀形容行業進入「超級寒冬」，零售商生意大受打擊，由1月24日（年三十）起10日，珠寶鐘表、個人護理、化妝品及服裝名貴禮品類生意跌幅逾四至六成，部份以內地旅客為主的品牌額跌幅更達六至八成，整體而言平均下跌三至五成。
謝邱安儀指出，由於行業自去年下半年起經營困難，冀業主可以取消固定租金，改為按營業額比例抽成，如果業主不能共渡時艱，業界會迎來更大的結業潮。她表示，武漢肺炎較SARS更嚴峻，零售商當時的租金較現時已大不同，令業界更難以生存。
她又指，由於行業有部分員工在農曆新年期間曾到訪內地，需要家居隔離14天，有零售商面對人手不足問題，2月及3月將會縮減營業時間，又會減少分店數目以控制成本。她坦言，有部分店舖面對重大虧損，但由於租約未完無法結業。協會原先預料今年上年年將錄得10至20%跌幅，謝邱安儀認為，爆發疫情後跌幅相信一定會更大，未來表現仍視乎武漢肺炎何時完結。
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