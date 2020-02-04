證監會及港交所（0388）今日發表聯合聲明，就武漢肺炎疫情或影響上市公司業績按時發布發出指引，指若公司認為無法按規定刊登初步業績，應盡快聯絡港交所以商討有關情況。聲明顯示，兩監管機構將評估公司上交的資料再作停牌決定，而會計界早前要求的「一刀切」押後刊發業績期限則未能得到回應。

對於受疫情影響公司，港交所要求其提交多項資料，包括有關旅遊及其他限制對公司審核及匯報程序造成的影響；限制如何導致公司無法遵從《上市規則》業績匯報規定；公司仍然能夠匯報的財務資料；解釋仍可提供的財務資料的準確性、完整性及表達性，以及有否因此而受到不利影響及其程度。

若公司已有符合要求的初步業績，但尚未取得核數師同意，則仍可刊發初步業績，港交所表示，此類情況下一般會容許公司股票繼續買賣。但若公司初步業績也未能刊發，交易所則會就公司現有的財務資料諮詢證監會是否足夠，再決定會否對公司進行停牌。

港交所特別提醒，若武漢肺炎疫情及相關的旅遊限制對上市公司的業務運作、匯報監控措施、系統、流程或程序造成重大擾亂，管理層應評估是否已出現任何「內幕消息」，若有應盡快發布。

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