【武漢肺炎】標普：保險代理減少見客 勢削中資險企上半年收入
文章日期：2020年2月4日 17:41
評級機構標準普爾發表報告，武漢肺炎影響股市波動，以及減少與客戶接觸，預計將為中資保險公司構成收入和盈利壓力。因為保險是人與人接觸的行業，減少與代理見面會影響保障型保單的銷售。湖北是中國十大保險市場，預期疫情會降低中國保險業在今年上半年的收入。
標普又指出，疫症亦會帶來投資市場不利、利率下降增加壽險企業的準備金需求、醫療索賠增加等影響。對產險而言，隨着保險公司的盈利能力下降，疫症爆發將為行業帶來壓力，包括汽車銷售下跌影響車險前景。
武漢肺炎確診個案已超過2003年SARS，標準普爾認為，雖然死亡率較SARS為低，不過因為遏止疫症的措施，今次對經濟的影響比SARS更大。該行認為， 今次對中國銀行系統的韌性帶來嚴厲考驗，視乎政府有多快穩情况回復正常，以及紓緩經濟的措施多有效率。
標普據去年進行的壓力測試，若出現最嚴重的假設情况，中國經濟增長跌至4.15%，最大的30間銀行不良貸款率上升則會升至7.38%。若非必需消費品和服務支出下跌10%，預期GDP將在下跌至4.9%維持一兩季，以去年數據計算，中國最大30間銀行不良貸款率將升至5%。最大30間銀行不良率上升，衝擊行內其他銀行，最終全行業的不良率會升至6.3%，撥備覆蓋率會由188%跌至55%，行業需要作出5.6萬元撥備，降低資本充足率3.78個百分點。
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