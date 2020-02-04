理柏今公布截止1月31日的強積金表現，414隻強積金基金平均跌1.87%，按以去年9月底強積金總淨資產值9049億元，及436.5萬計劃成員計算，平均每人約蝕3877元。據該公司數據顯示，月內以中國股票及香港股票跌幅最大，分別下跌7.83%及6.47%，大中華區股票亦跌4.87%，港元債券及環球債券則分別升1.51%及1.05%。

據理柏數據顯示，所有中國股票（9隻）及香港股票（42隻）基金均見紅，其次還有部份大中華股票、亞太區股票、環球股票與混合資產等基金亦錄得負回報，當中東亞旗下「東亞中國追蹤指數基金」表現最差，月內回報率跌8.61%，成為表現最不理想基金；而萬全旗下「美國股票基金」則跑贏整體表現，月內回報率升3.77%，另外僅得部份美股、債券及港元貨幣市場錄升幅。

而根據駿隆早前公布的數據，截至1月22日強積金平均每人賺2332元，回報率平均為1.05%。該公司強積金顧問指，受惠於中美達成首階段協議，及中國放寬貨幣政策，1月市場表現良好，所有類型的基金均錄得正回報，令強積金回報表現不俗。

不過，駿隆亦已表示，新型冠狀病毒肺炎危機令市場急速走向避險模式，主要指數均受影響下跌，並預期影響將於1月底回報中反映，提醒投資者要留意風險並審視目前資產配置。

記者：溫藹紅

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