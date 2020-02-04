【內房數據】碧桂園1月售樓遜去年 內房股仍普遍上漲
文章日期：2020年2月4日 17:43
藍籌內房碧桂園（2007）公布，2020年1月份其合營公司和聯營公司的股東權益的合同銷售金額 約329.2億元人民幣(下同)，較2019年1月的330.7億元按年減少0.44%。碧桂園今日隨市造好，升1.8%，收報10.2元。
其餘內房亦升介乎3%至7%，中海外宏洋（0081）升6.24%、中國奧園（3883）升5.73%，世茂（0813）升4.66%、新城（1030）升4.63%、旭輝（0884）升4.55%等。
相關板塊物管股升勢更強，升幅4-7%。新城悅（1755）升6.47%、奧園健康（3662）升6.36%、藍光嘉寶（2606）升5.9%、雅生活（3319）升5.46%、佳兆業美好（2168）升4.88%、永升（1995）升4.45%、碧桂園服務（6098）升4.35%、時代鄰里（9928）升4.05%。
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