【手機收款】Mastercard伙大新銀行推手機APP收款技術
文章日期：2020年2月4日 16:57
Mastercard今宣布，與大新銀行（2356）及技術公司BBPOS MSL合作，推出手機程式（APP）收款技術「Tap on Phone」，讓本地中小企能透過手機接受感應式支付卡付款，現階段指定商戶可參加服務的先導計劃。
公司又稱，大新銀行將作為收單銀行處理商戶的收款，BBPOS MSL則為開發流動銷售點（POS）終端應用程式的技術合作夥伴，兩者均會為商戶提供服務及優惠的收費方案，又指商戶無需持有大新銀行帳戶，但必須向銀行及BBPOS MSL登記才能使用有關服務。
「Tap on Phone」目前僅接受以Mastercard信用卡、扣帳卡及預付感應式卡支付，毋須安裝傳統的終端機，不過由於iPhone的NFC（近場通訊）天線上的設置所限，目前僅具有NFC的Android手機可以使用服務；中小企更可透過「Tap on Phone」收款技術，為顧客提供電子單據以及處理其他業務，例如應付帳款、庫存管理及分析報告等。
同時，Mastercard亦首次將其「品牌聲音識別」（Sonic Branding）引入本港並應用在上述的收款技術中，當持卡人在付款時聽到Mastercard專屬的「品牌聲音識別」，便代表該項交易成功。
記者：溫藹紅
其他報道
【武漢肺炎】疑有員工不滿防疫措施 渣打：已在部分分行加裝屏障
【今年更差?】港去年零售銷售大跌11.1% 創1998年來最大跌幅
【儲蓄保險】Blue推短期儲蓄險 平均回報3%可隨時退保不收費
疫情彰顯生產型企業存在價值 本地設廠自力更生 勝完全倚賴入口
【港股開市】恒指高開134點 手遊股向上 李氏大藥廠升1.5倍
【武漢肺炎】穆迪：疫情將削弱今年中美經濟增長 數十萬人會得病