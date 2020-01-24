Mastercard今宣布，與大新銀行（2356）及技術公司BBPOS MSL合作，推出手機程式（APP）收款技術「Tap on Phone」，讓本地中小企能透過手機接受感應式支付卡付款，現階段指定商戶可參加服務的先導計劃。

公司又稱，大新銀行將作為收單銀行處理商戶的收款，BBPOS MSL則為開發流動銷售點（POS）終端應用程式的技術合作夥伴，兩者均會為商戶提供服務及優惠的收費方案，又指商戶無需持有大新銀行帳戶，但必須向銀行及BBPOS MSL登記才能使用有關服務。

「Tap on Phone」目前僅接受以Mastercard信用卡、扣帳卡及預付感應式卡支付，毋須安裝傳統的終端機，不過由於iPhone的NFC（近場通訊）天線上的設置所限，目前僅具有NFC的Android手機可以使用服務；中小企更可透過「Tap on Phone」收款技術，為顧客提供電子單據以及處理其他業務，例如應付帳款、庫存管理及分析報告等。

同時，Mastercard亦首次將其「品牌聲音識別」（Sonic Branding）引入本港並應用在上述的收款技術中，當持卡人在付款時聽到Mastercard專屬的「品牌聲音識別」，便代表該項交易成功。

記者：溫藹紅

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