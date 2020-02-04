近日網上流傳疑為渣打銀行員工公開信指，分行和辦公室沒有提供足夠的口罩，有經理不批准放連續五日的「抗炎假」，要求生病員工上班。

公開信要求，渣打需盡快提行合規格外科口罩、將5天「抗炎假」改為14天以達隔離效果、加強消毒所有分行和辦公室、要求進入分行客戶必須佩戴口罩甚至量體溫，以及監督主管不得因為業績不執行「抗炎假」和強迫患病嘅同事上班。公開信指，今日會號召員工參與按章工作及工業行動，包括發動集體請病假、準時下班等，預計首日行動會有600名員工參與。

渣打回覆，因應新型冠狀病毒疫情，已採取了一系列措施，包括安排非緊急或必要服務的員工盡量留在家中工作、以電話或視像會議取代面對面會議等。 若員工或其家庭成員曾到訪內地，需留在家自我隔離14天，如員工因此未能上班，不會計算入其年假內。為加強防禦，該行會為員工量度體溫，並提供三層式口罩及酒精搓手液，員工需戴上口罩上班。

渣打亦已暫停部分分行服務，並在持續營運的分行加強清潔消毒，亦在部分分行加裝屏障，減少員工與客戶的直接接觸。由於預料情況持續，該行會繼續檢視各項工作措施，作適當安排以保障員工。

據了解，渣打今日沒有員工參與工業行動。信中要求的「抗炎假」應為分行暫停後，有關分行職員不需上班，相關人手會在一周後輪替營業中分行的員工，因此與14天的隔離期無關。

渣打在分行和辦公室已安排特定員工處理口罩分配，足夠每名員工有足夠口罩使用。原來分行開放式設計的櫃枱，在上周末已經加裝玻璃希望減少職員和戶的直接接觸，並已加強消毒分行和辦公室措施。

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