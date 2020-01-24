政府統計處公布香港2019年12月及全年零售數據，去年12月本港零售額臨時估計為362億元，按年下跌19.4%，勝市場預期下跌22.6%；全年則跌11.1%，合乎香港零售管理協會料2019年全年下跌雙位數字的預期。扣除期間價格變動後，去年12月零售總銷貨數量的臨時估計下跌21%。

按零售類別分類，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物去年12月零售額跌36.7%、藥物及化妝品亦按年下跌29.9%、百貨公司跌25.3%，電器及其他未分類耐用消費品亦跌17.4%。

民生消費繼續錄得升幅，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升4%、新鮮蔬果升7.8%、其他未分類食品亦升2.6%。

總結全年，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的零售額按年累跌22.4%，藥物及化妝品亦跌13.2%。

政府發言人表示，零售業銷售在2019年12月繼續大幅下跌，反映本地社會事件對與消費及旅遊相關活動的衝擊仍然嚴重，第四季合計零售銷貨量按年下跌24.1%，是有紀錄以來最大的季度跌幅。最近新型冠狀病毒疫情的威脅，沉重打擊訪港旅遊業和本地消費氣氛，零售業經營環境變得更為惡劣，零售業短期前景很視乎新型冠狀病毒疫情的狀況如何演變，政府會密切監察情況。

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