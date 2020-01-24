港股隨中美市反彈，最多曾升373點，高見26730點，半日收市升319點或1.21%，報26675點，成交金額1358億元，較上日減少0.6%；國指升167點或1.63%，報10435點。而根據彭博匯總數據，內地投資者今日通過港股通淨買入30.5億元港股，是連續第二個交易日淨買入，亦是上月10日以來最高的淨買入金額。

舜宇（2382）升4.83%，收報134.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.42%，收報393元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻103點；銀娛（0027）跌2.26%，收報51.9元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

澳門特首賀一誠突然表示，考慮暫停賭場運營半個月，濠賭股即時大跌，但收市跌幅收窄，新濠國際發展（0200）更由最多挫3.8%，轉為收市升0.12%，報17.12元。銀娛亦由挫最多5%，收窄至跌2.2%；金沙中國（1928）曾挫4.4%，收報37.25元，跌1.97%。

大市反彈，熱炒股板塊全面上升，包括「ATM」、物管股、體育用品股、內房、手機設備、教育股、手遊股等，均錄明顯升幅。

「ATM」方面，阿里巴巴（9988）收報213.2元，升4%；騰訊（0700）收報393元，升3.42%；美團（3690）收報101元，升1.51%。

物管股方面，新城悅（1755）收報14.48元，升6.47%；奧園健康（3662）收報5.85元，升6.36%；雅生活服務（3319）收報28元，升5.46%；鑫苑服務（1895）收報1.27元，升4.96%；碧桂園服務（6098）收報27.6元，升4.35%。其他多隻亦升2至4%。

體育用品股，安踏（2020）收報69.05元，升3.83%；李寧（2331）收報23.35元，升3.78%。

非藍籌內房奧園（3883）收報11.08元，升5.73%；新城發展（1030）收報8.14元，升4.63%；寶龍地產（1238）收報4.43元，升4.48%；旭輝（0884）收報5.75元，升4.55%；世茂房地產（0813）收報26.95元，升4.66%。

手機設備方面，高偉電子（1415）收報2.08元，升6.12%；富智康（2038）收報1.21元，升5.22%；雷蛇（1337）收報1.29元，升4.88%；舜宇（2382）收報134.6元，升4.83%；通達（0698）收報0.89元，升4.71%；小米（1810）收報12.54元，升4.33%。

教育股卓越教育集團（3978）收報4.5元，升7.14%；新高教（2001）收報2.74元，升5.79%；楓葉教育（1317）收報2.94元，升4.26%；睿見教育（6068）收報3.11元，升4.71%；成實外教育（1565）收報1.88元，升4.44%。

手遊股，網龍（0777）收報23.05元，升17.24%；金山軟件（3888）收報26.9元，升11.39%；IGG（0799）收報5.74元，升5.13%；中手游（0302）收報2.84元，升4.03%；雲遊控股（0484）收報3.28元，升5.81%。

而今早曾大升1.5倍的李氏大藥廠（0950），最終收報5.78元，升36%。

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