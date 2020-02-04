全國兩會（全國人大及全國政協）將於3月初召開，但目前武漢肺炎疫情未見緩解跡象，兩會是否會如期舉行尚未可知；早前更有傳，在大年初一針對肺炎疫情的會議上，有人提出需要因應疫情影響重新判斷今年經濟目標，兩會需要延期，但最高領導層對此不能達成共識。

外電彭博昨日亦引述知情人士指，內地正評估武漢肺炎對政府工作計劃的影響，其中包括是否調整今年經濟增長目標；同時也在考慮採取進一步的刺激經濟措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等，但目前尚無最終決定。

先說兩會，雖然多年來全國政協於每年3月3日開始、全國人大於3月5日開始幾成定律，事實上兩會並無法定的舉行期限，尤其是中共建國初期，有3月舉行，有2月舉行，亦有6月舉行，更試過在文革期間多年不舉行。而且也是直到1998年的第九屆全國人大第一次會議，才形成3月初舉行兩會的規格。

因此，兩會延期從規矩上而言沒有問題，重點是延到甚麼時候，因為兩會之後，全國便要陸續按照政府工作報告制定方針再交地方執行，如果兩會延期太後，政策的落實時間便也隨之滯後。舉一個例子，最近兩年之所以要將地方專項債的部分發行規模提前交人大審批而不是在兩會審議，便是考慮到提前審批後，地方便能在1月開始發行，如等到兩會審批，那專項債最快也要4月下旬才可發行。

此外，兩會期間，包括中央及地方一二把手均齊集京城，難聽一點說如發生任何意外，後果非同小可，再加上中外雲集逾千傳媒與工作人員，疫情不明朗之下，中央是否可承擔集體感染的風險？又或者會否以閉門方式進行，兩會一切活動只透過央視直播？還是泱泱大國何懼武肺，一切如常進行？很快便有答案。

兩會其中一個最大關注焦點是每年對經濟增長的預測。為實現2020年要達成小康目標，市場普遍估計今年目標一定會設在6%，且按照過去數年慣例，會給目標水平上下浮2%左右的空間。

但疫情肆虐下，多間大行近期紛紛下調中國GDP預測至5%到5.5%不等，亦基本上一致認為，中央的貨幣政策需要更寬鬆，包括降準、下調政策利率，此外財政政策要更積極，可能要在原有基礎上再增加專項債規模，以及加大財政開支，以穩定經濟。

從中推斷，如果中央堅決不放棄全面小康目標，可以說今年中國GDP要達到5.7%至5.8%便是最低要求，如此一來，今年經濟目標便可能從6%下修到5.5%，再因應後續形勢去調節宏觀政策，讓全年GDP最終達到略高於目標水平。

但如果目標大幅下調至5%，那說明疫情對經濟的破壞比想像中嚴重，且隨時引發市場信心危機，中央有需要將宏觀政策從適度寬鬆走向全面寬鬆。考慮到這些影響，從目前來看，5%的GDP目標機會不大。

但就算是5.5%目標，要從貨幣及財政政策加強力度以穩經濟，困難亦不少。從貨幣政策看，減息的壓力沒那麼大，降低融資成本本來就是工作重點之一；全面降準的話，企業債務違約可能得到紓緩，但亦隨時只是將泡沫擴大。財政政策方面，赤字率是有空間上調，今年目標從上調到3%再進一步增至高於3%也未嘗不可，然而財政部本來對今年財政工作下達了量入為出的方針，去年地方收入下滑也暴露了地方財政入不敷出的壓力，除了依靠增加專項債規模去為地方增收，再以降準去讓銀行有本錢認購之外，是否能透過更大規模的減稅降費，或者更積極的稅制改革，增加稅項去為地方政府增收，又或者放鬆樓市調控，這些也是中央需要重新考慮之處。

花生醬