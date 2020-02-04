分析員對新世界（0017）曾有「管理層折讓」的考量，到今日，穆迪到本港市民對香港不得不有同樣看法。從反修例風波到武漢肺炎的防疫措施，都見政府行動只有反效果。香港今次要承受較重的社會後果外，還有經濟影響。過往一年彷彿將香港經濟繁榮以外另一面的隱患一次過爆發出來。今次種種風波平定後，也許市民到中國政府不得不認真思量如何建立較健全的政治制度，以致香港不再陷入萬劫之地。

香港GDP連續兩季跌約3%，拖累全年倒跌1.2%，瑞銀更預測今年全年或急跌逾3%。這個時期捱得最艱辛的應該是零售業、服務業與中小企。卓悅（0653）擬賣盤，周大福（1929）、莎莎（0178）縮舖；另傳WeWork退租，若然屬實，也反映初創企業處境。過往香港經濟蓬勃，是因為政治尚未波及經濟，直到雨傘運動，才令很多市民開始對政治有初步概念，到去年更是前所未有的大規模政治覺醒。儘管代價很大，但總是衝破了百多年來華人文化總是衝不破的關口。不過，即使今次本地經濟轉差，本地輿論大部分仍將矛頭指向政府；而今次防疫危機，更令代表商界的自由黨元老級人馬出山指摘政府，已經造就了重啟政改的環境。

《明報》日前刊登了中大公共政策研究所副主任黃偉豪的文章，指出今次人禍源於政制。威權政府有其好處，新加坡自是一例，但前提是執政者有能力、肯反思，亦須確保繼任者是賢能，今日既然香港執政者失職是人所共見的，導致生靈塗炭，卻又無法踢走，正是最好時機讓各界反思香港是否要有健全制度制衡，造就真正的繁榮穩定。區議會選舉後示威聲勢劇減，已顯示了能令香港局勢穩定的治本方法。

再長遠一點看，一切問題也來自中國整體政改。武漢肺炎資訊不流通而引起恐慌外，報道指中證監再度出手禁止沽空，恍如四年前熔斷機制、暴力救市的噩夢，接連拖垮全球股市，港股更成提款機。政治凌駕市場，投資者要做好「思想工作」，身為第二大經濟體，這種制度對全球金融仍有巨大不確定性。儘管香港以至中國政治改革是漫漫長路，但不向這個方向走，相類的危機只會層出不窮。

「財源滾滾」、「出入平安」、「身體健康」等每年尋常祝賀語，今日聽來苦在其中。除了口頭說說外，不分立場的大眾還應落手落腳一同爭取較好的制度，確保每個農曆年都過得平安。過往不問世事地馬照跑、舞照跳的生活，至少經過去年後，不可能繼續了。

賈文清