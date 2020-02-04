網上人壽保險公司Blue推出短期儲蓄保險產品，保障期為5年，期內平均內部回報率為3%。客戶在保單期滿前可隨時退保，並不會被收取退保費用，或損失累積現金價值，換言之客戶退保時的現金值價，將會等於已繳本金加上期內累積的利息，惟不能部分提取現金價值，只可以整筆退保。

保障期內，首兩年的保證派息年率為2%，第3至第4年保證派息率為3%，第5年的保證派息率5.05%，利息每日累積。投保年齡為18至65歲，整筆支付保費，每張保單保額最多25萬美元，最少為4000美元。客戶可於該行網上平台投保。

武漢肺炎疫症引起市民關注，行政總裁兼執行董事孔德秋表示，市民對健康保障的重性提升，目前Blue未有醫療保險而只有危疾保險，他指會關注市場需求，今年會有新產品推出，惟未有提及是否醫療保險。孔德秋又指，該行已安排員工彈性在家工作，服務沒有受影響。

記者：歐陽偉昉

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