中國人行再進行5000億逆回購操作，加上北上資金繼續湧入，以及有傳險資、公私募基金入市，內地A股經過昨天急跌後今早回穩，滬深300升逾1%，創業板升近4%。港股亦繼續反彈，恒指高開過百點後向上，最多升近400點、曾升穿26700點，半日收報26661點，升304點或1.16%；國指升1.38%。大市半日成交717億元，交投保持暢旺。

藍籌股幾乎全線上升，只有部分公用股下跌。科網股強勢，騰訊（0700）、舜宇（2382）升逾2%，保險內銀偏強，友邦（1299）平保（2318）建行（0939）升逾1%，支持指數表現。其他科網亦強勢，新東方在綫（1797）金山軟件（3888）升8%以上，小米（1810）中芯（0981）升近半成。內房、物管、醫藥向好。

Tesla股價創新高，相關概念受追捧，贛鋒鋰業（1772）升逾一成，比亞迪（1211）升近半成。贛鋒的業務涵蓋鋰行業上下游，包括資源勘探開發、鋰化合物加工、鋰電池生產及回收等，受惠新能源汽車發展。不過，公司業績仍有待改善，現水平炒味較濃。

股價方面，贛鋒今早曾創出上市新高24.3元回順，短線回吐料於22元附近有支持，並可設21元為止蝕位。

劉思明

明報資深評論員