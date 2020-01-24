港股今早隨外圍高開134點，內地A股急挫後反彈，帶動港股升幅擴大至最多371點，半日收市升304點或1.16%，報26661點，成交金額717億元；國指升141點或1.38%，報10409點。

舜宇（2382）升4.6%，收報134.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.37%，收報389元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；電能實業（0006）跌1.25%，收報55.15元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

A股反彈，內險股向上，平保（2318）升1.43%，收報88.85元；中人壽（2628）升1.39%，收報18.96元。

中資券商亦全線上升。中金（3908）收報14元，升2.19%；海通證券（6837）收報7.75元，升1.57%；中信証券（6030）收報15.36元，升1.59%；華泰證券（6886）收報12.6元，升0.96%；中國銀河（6881）收報3.99元，升2.57%；光大證券（6178）收報5.45元，升1.68%；招商證券（6099）收報9.03元，升2.38%；廣發証券（1776）收報8.87元，升3.26%；國泰君安（2611）收報12.96元，升5.37%。

早前熱炒的股份向上，包括物管股、非藍籌內房、手機設備。

物管股鑫苑服務（1895）收報1.23元，升1.65%；新城悅（1755）收報14.38元，升5.74%；奧園健康（3662）收報5.78元，升5.09%；雅生活服務（3319）收報27.8元，升4.71%；碧桂園服務（6098）收報27.7元，升4.73%；彩生活（1778）收報3.79元，升1.07%；永升生活服務（1995）收報6.76元，升3.68%；佳兆業美好（2168）收報19.62元，升4.03%；中海物業（2669）收報5.11元，升3.86%；綠城服務（2869）收報8.93元，升2.76%；保利物業（6049）收報56.9元，升2.71%；時代鄰里（9928）收報4.87元，升3.84%。

非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報10.4元，升2.16%；綠城中國（3900）收報9.55元，升2.47%；寶龍地產（1238）收報4.37元，升3.07%；恒大（3333）收報17.72元，升1.72%；萬科（2202）收報28.35元，升1.61%；融創（1918）收報39.85元，升2.71%；禹洲（1628）收報3.76元，升3.87%；招商局置地（0978）收報1.17元，升0.86%；佳兆業（1638）收報3.38元，升2.42%；新城發展（1030）收報8.01元，升2.96%；龍光地產（3380）收報12.34元，升2.49%；世茂房地產（0813）收報26.75元，升3.88%；雅居樂（3383）收報10.48元，升2.14%；時代中國（1233）收報14.16元，升2.91%；奧園（3883）收報10.88元，升3.82%；旭輝（0884）收報5.75元，升4.55%；富力（2777）收報12.02元，升1.52%。

手機設備反彈。雷蛇（1337）收報1.27元，升3.25%；鴻騰（6088）收報2.39元，升1.27%；丘鈦（1478）收報11.58元，升4.14%；舜宇（2382）收報134.3元，升4.6%；高偉電子（1415）收報2.1元，升7.14%；通達（0698）收報0.87元，升2.35%；瑞聲（2018）收報58.35元，升2.28%；比亞迪電子（0285）收報15.62元，升2.63%；信利國際（0732）收報1.06元，升2.91%；富智康（2038）收報1.2元，升4.35%；小米（1810）收報12.6元，升4.83%。

疫情引致手遊消費上升，手遊股向上。騰訊升2.37%；網龍（0777）收報20.75元，升5.54%；第七大道（0797）收報2.79元，升0.72%；IGG（0799）收報5.66元，升3.66%；心動公司（2400）收報23.85元，升1.71%；中手游（0302）收報2.8元，升2.56%；創夢天地（1119）收報4.96元，升2.27%；天鴿互動（1980）收報1.8元，升2.27%；禪遊科技（2660）收報0.74元，升1.37%；博雅互動（0434）收報0.93元，升2.2%；雲遊控股（0484）收報3.2元，升3.23%；聯眾（6899）收報0.51元，升3.03%。

雖然遭大行唱淡賭收前景，不過濠賭股仍普遍向上。新濠國際發展（0200）收報17.04元，跌0.35%；美高梅中國（2282）收報11元，升0.36%；澳博控股（0880）收報8.91元，升0.34%；永利澳門（1128）收報17.12元，升2.03%；銀河娛樂（0027）收報53.5元，升0.75%；金沙中國（1928）收報38.25元，升0.66%。

藥股個別發展，翰森製藥（3692）收報29.2元，無升跌；中生製藥（1177）收報10.94元，升2.05%；石藥集團（1093）收報18.38元，升2.45%；華潤醫藥（3320）收報7元，升1.74%；國藥控股（1099）收報25.1元，無升跌。

今早開市高開158%的李氏大藥廠（0950），半日升幅收窄，收報5.74元，升35.06%。李氏大藥廠昨公布，集團抗病毒藥物尤靖安（重組人干擾素α2b凝膠）被安徽省經濟和信息化廳列入「安徽省應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平台」，成為今次武漢新型冠狀病毒肺炎疫情防治的緊急戰略物資之一。尤靖安為集團自研產品，用於治療病毒性皮膚病如尖銳濕疣、帶狀皰疹、生殖器皰疹，以及宮頸HPV感染和宮頸柱狀上皮異位等。

運房局公布，落成量方面，第三季錄得3500伙，按季跌20.45%，去年全年共錄1.36萬伙落成單位，按年減少35.2%，港股;騰訊;建行;匯控;

編輯推介;更為2015年後最少。地產股方面，恒地（0012）升0.71%，收報35.25元；新地（0016）升2.31%，收報110.5元；新世界發展（0017）升0.92%，收報9.86元；長實集團（1113）升0.91%，收報49.9元；信置（0083）無升跌，收報10.54元。

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