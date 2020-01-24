港股今早隨外圍高開134點或0.52%，報26491點，成交金額19億元；國指今早高開44點或0.44%，報10312點。

申洲國際（2313）升6.91%，報111.4元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌3.92%，報56.35元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.63%，報390元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點；匯控（0005）跌0.88%，報56元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

中信建投昨日發表報告，由於突發疫情，大部分著名遊戲的用戶活躍和使用時間長大幅提高，騰訊旗下《王者榮耀》在春節期間推出眾多推廣活動，估計其1月份總收入超過90億元人民幣，創下歷史新高。該行上調騰訊目標價至494元。多隻手遊股跟騰訊向上，IGG（0799）開市報5.55元，升1.65%；中手游（0302）開市報2.78元，升1.83%；創夢天地（1119）開市報4.88元，升0.62%；家鄉互動（3798）開市報2.8元，升1.08%；聯眾（6899）開市報0.55元，升11.11%。

瑞銀等估計，在內地訪澳旅客入境受限下，不排除二月份的博彩收入會按年大跌超過五成。花旗及高盛更預期，受武漢肺炎疫情影響，全年博彩收入會按年跌8%至9%。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）開市報16.82元，跌1.64%；美高梅中國（2282）開市報10.84元，跌1.09%；澳博控股（0880）開市報8.87元，跌0.11%；永利澳門（1128）開市報16.78元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報52.25元，跌1.6%；金沙中國（1928）開市報37.65元，跌0.92%。

李氏大藥廠（0950）開市報11元，升158.82%。李氏大藥廠昨公布，集團抗病毒藥物尤靖安（重組人干擾素α2b凝膠）被安徽省經濟和信息化廳列入「安徽省應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平台」，成為今次武漢新型冠狀病毒肺炎疫情防治的緊急戰略物資之一。尤靖安為集團自研產品，用於治療病毒性皮膚病如尖銳濕疣、帶狀皰疹、生殖器皰疹，以及宮頸HPV感染和宮頸柱狀上皮異位等。

港股ADR;騰訊;建行;匯控;

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