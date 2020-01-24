雖然武漢肺炎疫情持續，不過美國製造業在1月份取得六個月來首次擴張，提振美股和美元，投資者亦推測遏制病毒的努力將最大程度地減少對美國經濟的持續傷害。美股道指高開63點後，最多曾升374點。

道瓊斯工業平均指數收漲143點，升幅0.51%，報28399點。標普500指數收漲23點，升幅0.73%，報3248點。納斯達克綜合指數收漲122點，或1.34%，報9273點。

微軟升2.44%，報174.38美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而波音跌0.71%，報316元，拖低道指15點。

科技股方面，蘋果收市報308.66元，跌0.27%，谷歌母公司Alphabet收市報1482.6元，升3.47%，亞馬遜收市報2004.2元，跌0.22%，Facebook收市報204.19元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.25%，報411點。德國DAX指數收漲0.49%，報13045點；法國CAC 40指數漲0.46%，報5832點；英國富時100指數收漲0.56%，報7326點。