中國人行及監管機構採取穩定金融措施，應對新型冠狀病毒疫情，內地A股延長假期後昨天復市大幅低開喘定，對港股形成支持作用。

恒指昨低開後跌167點、低見26,145點反彈，早段最多倒升199點、高見26,512點回順，之後大部分時間在26,400點上落，收報26,356點，升44點或0.17%；國指升0.27%。大市成交1367億元，高於60天平均近六成，交投相當熾熱。

據《明報》港股數據庫，升跌比率45比55，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份一成多；陽燭對陰燭為60比40，大市好壞參半，並完全跟得上指數上升，但下跌規模為近4日個交易日最低，有喘定迹象。

本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，紡織及服飾跌2%表現最差；其次中資電力、航運物流、金屬及礦石跌逾1%，當中服飾、航運、金屬行業有約兩三成股份上升，並非全面向淡。體育用品股安踏（2020）、李寧（2331）等持續受壓，處於尋底格局。金屬行業中金礦股繼續捱沽，並未受惠避險情緒高漲，與金價走勢背馳。

上升行業中，內房及物管、科技器材升逾1%表現最強。除了大型內房股融創（1918）、世茂（0813）、龍湖（0960）的反彈較明顯，物業管理股普遍向好。華為、中芯（0981）稱生產營運正常，緩和市場憂慮；科技股中強勢的京信（2342）、小米（1810）、中芯反彈力最勁，反映強勢股為資金撈底首選。

碧桂園服務短線可炒區間波幅

疫情肆虐造成人命傷亡，生活大受影響，後續發展難以估計，但相信長遠有助提高民眾對環境清潔衛生意識，增強社區、物業管理需求，有利物業管理發展。不過，疫情對物管業短期直接的衝擊仍有待觀察，加上即使相關股份經過調整，估值依然高昂，因此入市宜挑選股份流通量大的龍頭企業，碧桂園服務（6098）可視作首選。

把上市超過半年、成交最活躍6隻物管股組成等權重指數（圖）（物管股指），過去半年最多累升超過七成，上月從高位回落，曾經跌穿50天線，昨天收復失地，走勢明顯比恒指國指等強；半年計仍累升七成。之前多次提及的雅生活服務（3319）近期回吐壓力增，相比物管股指（股份除以指數），上月中反覆向下呈現跑輸趨勢。相反，碧桂園服務去年9月至今年初相比指數趨跌，反映股價表現不及指數強勁而跑輸，但直到上月中旬相比指數轉穩，逐步跟得上指數表現。

走勢上，碧桂園服務守住25元支持反彈，守住去年11月向上突破後築起的平台，短線有機會在平台之上約25至27元上落，短線可於區間炒波幅，惟低收平台宜先離場。

[劉思明 數據尋寶]