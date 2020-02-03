政府公布，第四季度經濟按年跌2.9%，跌幅較第三季的2.8%多，但好過預期的跌3.9%，按季則跌0.4%，預測為跌1.5%。全年計則跌1.2%，預測為跌1.4%。

組成部分當中，私人消費開支於第四季按年跌3%，好過第三季的跌3.3%。全年計則按年跌1.1%。

政府消費開支方面，由第三季升5.9%擴大至第四季按年升6%。2019年全年按年升5.1%。

本地固定資本形成總額，第四季按年跌16.2%，第三季跌15.2%。全年計跌12.2%。

第四季貨品出口總額與上年同期比較錄得2.6%的實質跌幅，而第三季的跌幅為6.9%。進口方面，第四季跌.2%，第三季則跌11%。全年計，出口及進口分別跌4.7%及7.4%。

第四季服務輸出跌25%，較第三季14.4%的跌幅加劇。服務輸入第四季跌4.9%，第三季則下跌4.4%。全年計服務輸出及服務輸入分別實質下跌10.4%及2.3%。

政府發言人表示，根據預先估計數字，第四季本地生產總值按年實質收縮2.9%，是連續第二個季度錄得按年收縮。2019年全年合計，本地生產總值實質下跌1.2%，是自2009年以來首次錄得年度跌幅。

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