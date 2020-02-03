武漢肺炎疫情持續擴散，港股鼠年開局以來皆無運行，連續3個交易日低收，累瀉逾1600點，今日終迎來升市。恒指午後走勢平穩，埋單微漲44點或0.17%，報26356點，在北水帶動下，全日成交金額1366億元；國指升27點或0.27%，報10268點。

騰訊（0700）繼續領升，埋單升1.88%，收報380元，貢獻恒指55點。藍籌中仍以醫藥股表現最突出，其中石藥（1093）升3.7%，收報17.94元，是升幅最大的藍籌。油價下跌，油股疲弱，三桶油之中，中石油（0857）跌2.03%，收報3.38元，是跌幅最大的藍籌。另中海油（0883）跌1.52%，收報11.68元；中石化（0386）跌1.45%，收報4.07元。

醫藥股標青，中生製藥（1177）收報10.72元，升2.88%；華潤醫藥（3320）收報6.88元，升5.36%；四環醫藥（0460）收報0.92元，升3.37%；復星醫藥（2196）收報21.2元，升1.44%。雙黃連概念股福森藥業（1652）受捧，收報8.1元，升41.11%。

人民幣匯價回軟，航空股走勢分化。國航（0753）收報6.45元，升0.16%；南航（1055）收報4.28元，跌1.61%；東航（0670）收報3.5元，跌2.23%。

武漢肺炎疫情持續，消費股繼續有支持。香港電視（1137）收報4.49元，升6.9%；日清食品（1475）收報6.51元，升3.01%；維他奶（0345）收報28.9元，升2.3%。

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