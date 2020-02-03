澳門上周六公布1月份博彩收入按年跌11.3%至只有22.126億元（澳門元、下同），大行如瑞銀等估計，在內地訪澳旅客入境受限下，不排除二月份的博彩收入會按年大跌超過五成。花旗及高盛更預期，受武漢肺炎疫情影響，全年博彩收入會按年跌8%至9%。

瑞銀明言，內地於一月底因應疫情，落實限制自由行簽注及團客訪澳，影響將延伸至2月份。儘管目前對2月份賭收難作準確估計，但是依目前情況而看，大跌超過50%並不為奇。依2003年沙士爆發的經驗，前後影響約5個月作為參考，今次爆發武漢肺炎亦會影響賭收數個月，但是隨著濠賭股自1月17日跌價，市值蒸發約200億美元，目前反而是購買該等股份的良好機會，並且看好銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880）。

花旗的報告則指出，在新春期間，賭廳的人流比農曆新年前還要少。目前他們在無法預估武漢肺炎的疫情受控，以保守的情況去估計，上半年餘下時間日均賭收降至5.3億元，下半年需求重返再推高賭收，全年賭收有機會按年跌8%，比原先預期的2%為多。該行更估計，2月份的賭收會跌39%至只有155億元，認為應趁低吸納金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）。

高盛更比花旗悲觀，預期武漢肺炎疫情持續三至四個月，平均每月賭收按年跌30%至40%，並在之後一、兩季賭收回升10%至20%，預期最終今年全年賭收會按年跌9%。全行業今年的全年除息稅、折舊及攤銷前盈利會跌14%。

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