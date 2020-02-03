武漢肺炎蔓延，確診個案超過2003年SARS，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告，假設疫情在今年首季受控，接近沒有新症出現，對中國經濟的影響將至少等同2003年SARS，估計會減少中國首季GDP增長2.1個百分點，按年經濟增長跌至3.8%。

隨着之後的經濟活動恢復，釋放被壓抑的需求，再加上政策支持，有助中國經濟在第2季至第4季出現反彈，該行將明年經濟增長預期降至5.4%，不過若疫症在第二季繼續爆發，全年經濟增長很可能降至5%以下，不過預期2021年的GDP增長會回升至6%。

該行預期，消費，特別是旅遊、酒店、餐飲業和運輸業將受到嚴重影響，首季零售增長至少下降5個百分點。運輸受到影響，加上工廠延後開工，固定資產投資和房地產建設受到的衝擊或比SARS時更大，雖然1月至2月是工業生產淡季，不過亦這可能導致工業生產和出口出現延誤和中斷。

瑞銀預計，政府將採取寬鬆政策支持經濟增長，不過目前債務水平比2003年高，加上近期已推出大規模基建設，以及憂慮房地產出現泡沫，現時的政策空間比2003年更為有限。該行預計，財政政策將為受影響的企業，特別是中小企業提供稅收減免，為受影響的家庭和地區提供有針對性的支持，並進一步推動基礎設施投資。該行預期，人民銀行將提供更多流動性，至少下調存款準備金率100點子，下調中期借貸便利利率0.15至0.2厘，亦會減慢收緊影子銀行信貸，但預計不會大規模放寬房地產政策。

此外，瑞銀維持至今年底人民幣跌至7算的預測。中國經濟增速放緩，投資者信心減弱，加上預期推出更多貨幣寬鬆政策，將對人民幣帶來貶值壓力，但中國承諾穩定人民幣匯率，預期經常賬戶盈餘改善，將有助於支撐人民幣。

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