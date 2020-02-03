【武漢肺炎】標普：中港經濟活動減弱 或打擊本地銀行信貸需求
文章日期：2020年2月3日 15:57
標普發表報告指，新型冠狀病毒將為香港銀行帶來更多麻煩，並加劇銀行在社會動盪、中美貿易緊張局勢，以及中國經濟放緩下所面臨的挑戰，預計銀行業將面臨一定的盈利壓力，而具體則取決於是次疫症的發展方式。
標普指，香港與中國內地的經濟活動減弱或會打擊信貸需求，而在競爭激烈及低利率的環境下，利差可能會縮小；此外金融市場動盪將加劇，部分銀行分支機構暫時關閉或令非利息收入受壓，盡管基礎較低，但料銀行的信貸成本或會上升。
該報告指，旅遊、酒店、娛樂、貿易和零售等業務將受到最大衝擊，拖累銀行的信貸需求及質量，加上因香港的社會動盪，當中部份行業已經承受着龐大壓力。據該報告數據指，截至去年9月底，與旅遊、招待和娛樂相關的貸款約佔全銀行系統貸款的5%，批發和零售貿易約佔4%，信用卡和其他個人貸款約佔8%，與房地產相關包括抵押在內的貸款約佔30%。
標普又指，失業率的急劇上升將對銀行的信用卡應收賬款產生負面影響，並會在較小程度上影響住宅抵押。根據勞工署資料顯示，截至去年底，本港的失業率錄得3.3%，而在SARS期間，失業率更曾短暫創下約8.5%的歷史新高。
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