隨着武漢肺炎襲港，近日多家銀行已宣布暫停部份分行服務或更改營運時間，當中包括匯豐、中銀香港（2388）、渣打等。就此早前有花旗員工透過網上渠道發表「致花旗銀行管理層公開信」，並以「花旗銀行草菅人命 前線同事淪為犧牲品」為題，指該行未有為員工提供足夠口罩與及時的清晰防疫指引，又批評該行「反應遲緩只關注業績」未予員工任何在家工作（Work from Home）政策，因此提出實施五大抗疫措施籲花旗高層考慮。

當中五大抗疫措施包括（一）容許員工在家工作並全面開通遠端桌面，讓員工可以在家工作；（二）如一定要上班的員工，實施輪班工作，並實施彈性上班時間以避開人流；（三）為需要上班的員工提供足夠及有足夠防護的口罩；（四）盡快聘請專業清潔公司對分行及辦公室消毒；（五）員工的懷疑個案或懷疑確診人數必須透明公布。

花旗銀行發言人回應，該行一向重視員工和客戶的健康，目前已經實施一系列的防疫措施，當中包括於各分行及辦公大樓提供口罩及潔手消毒用品，如消毒濕紙巾與噴霧；另外又指若分行的工作性質許可，允許員工本周在家工作，同時減少部份分行員工編制以降低接觸風險，並予前線員工彈性上班時間，避開繁忙時間的高峰人流，同時所有分行及辦公大樓於上周已進行深層清潔。

發言人又指，該行已發指令予曾到中國內地工作的員工自行在家隔離14天，並籲檢視個人身體狀況，現已暫停所有往返內地的工作安排。至於銀行分行的營業安排，發言人重申，由於仍然有部分客戶需要使用分行服務，此刻未有關閉分行的安排，另外營業時間維持不變，以避免客戶於同一時段湧至銀行增加員工的健康風險。

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