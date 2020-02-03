武漢肺炎疫情擴散，陸續有銀行員工擔憂工作時的染病風險，近日網上有中信銀行國際員工發起聯署，指銀行未能為上班的員工提供口罩，要求公司為上班員工提供口罩、為所有員工全面開通遠端桌面、容許非核心員工在家工作、擴大隔離範圍等要求。信銀國際回覆查詢時表示，公司非常重視客戶及員工的安全，一直密切留意新型冠狀病毒疫情發展，適時作出應對措施。

信銀表示，該行較早前已要求於農曆新年假期內曾到過湖北省及其他中國內地地區旅遊或與當地人士有接觸的員工，均需要自返港之日起14天在家工作。有流感症狀的員工及懷孕員工亦建議在家工作。此外，本行已加強全線分行及辦公室的清潔消毒工作，並於各分行及辦公室準備口罩及消毒用品。

信銀國際表示，隨著世界衛生組織於2020年1月30日宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際公共衛生緊急事件，本行亦立即進一步加強防疫措施，減少傳播風險，保障員工安全，包括：

1.旗下9間分行將由2020年2月3日起暫時停止服務，直至另行通知

2.由2020年2月3日起進一步調整工作安排，大幅縮減於辦公室工作的員工人數，安排非緊急或非提供必須服務的員工在家工作

3.必需執行職務的員工，會被安排於不同的辦公室工作；或採取彈性上班時間及輪班工作；或提供手提電腦遙距工作

信銀稱，公司有完善通報機制，每日由部門代表收集所有員工的健康情況，適時向員工發放有關訊息。一旦員工或在銀行場所內發現懷疑或已確診的流感和傳染疾病個案，本行必即時向有關監管機構及政府部門報告，並啟動相應措施，以保障員工和客戶的健康。惟本報進一步查詢該行目前仍有多少員工需於前線上班工作，以及有多少口罩提供予員工，則暫未獲得回覆。