號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表報告指，列出上半年手機市場三大風險，包括（1）中國市場手機出貨將低於市場預期、（2）5G手機對Android品牌換機需求貢獻小於預期、（3）iPhone供應在今季受到肺炎爆發影響故出貨低於預期。他提到，武漢肺炎爆發加速首2個風險浮出台面，第三個風險則是供應問題，建議投資者待疫情穩定後，重新關注iPhone產業鏈。

報告提到，新春期間中國市場手機出貨按年衰退約50至60%，導致目前渠道上約有5,000萬至6,000萬部的高水位庫存。受到5G換機需求低於預期與肺炎爆發對消費信心負面影響，預估中國手機2020年出貨將按年衰退15%至3.1億至3.3億部。去化庫存為目前中國Android品牌當務之急，預測品牌將展開積極促銷，而若一切順利，庫存水位可能於次季末或第三季將降至正常水位，但在庫存去化過程將不利中國品牌新機出貨與相關產業鏈。

另外，5G手機對Android品牌的換機需求貢獻小於預期。華為因無法採用GMS而停止海外市場銷售，理應對Samsung有利，但Samsung手機出貨在去年末季及今年1月的手機出貨量卻反而均按年衰退5至10%至分別6,900萬與2,300萬部，意味5G對於高階手機換機需求與品牌價值並無幫助，重申高端5G手機換機需求低於品牌廠商預期。該行認為，換機需求不如預期的關鍵在於5G並不能創造創新使用者體驗，因此即便5G手機滲透率因取代4G手機而快速成長，但整體手機市場還是衰退的，不利品牌與產業鏈成長。

該行估計，今季iPhone供應受到肺炎爆發影響，向下調整季度出貨量約10%至3,600萬至4,000萬部，因目前不確定肺炎疫情何時穩定與iPhone的消費信心是否會受到肺炎影響，故仍難預測次季出貨量。

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